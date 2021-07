Maciel da Silva Rosa está foragido deste o dia 1º de junho, após tentar matar a ex-mulher, Roberta Bianca de Souza em Campos. - Foto: Arquivo Pessoal.

Maciel da Silva Rosa está foragido deste o dia 1º de junho, após tentar matar a ex-mulher, Roberta Bianca de Souza em Campos.Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 20/07/2021 19:29

CAMPOS - A Polícia Civil pede ajuda à população para localizar o operário Maciel da Silva Rosa, acusado de atirar contra a ex-companheira, Roberta Bianca de Souza, de 44 anos, no dia 1º de junho deste ano, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. No dia do crime, Roberta foi cercada pelo ex-marido na Rua Azevedo Lima, no Parque Leopoldina. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Ferreira Machado, onde passou por cirurgia, mas ficou paraplégica.

A vítima foi atingida por tiros no pescoço, pernas e mão, quando saia de casa e seguia para o trabalho. A tentativa de feminicídio foi registrada na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM). A polícia pede que, quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Maciel, que entre em contato com o disque-denúncia pelo WhatsApp (21) 98849-6099. O sigilo é garantido.