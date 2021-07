Captação de órgãos feita por equipe do Programa Estadual de Transplantes começou na tarde desta segunda-feira (19). - Foto: César Ferreira.

Publicado 19/07/2021 16:21

CAMPOS - O NF Transplante, que funciona no Hospital Ferreira Machado (HFM), divulgou nesta segunda-feira (19) uma nova captação de órgãos em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O doador é Carlos Roberto de Pinheiro Sousa, 66 anos, morador do Jardim Carioca, em Campos. Ele morreu pela manhã, após um trauma grave na cabeça em um acidente doméstico e acabou tendo morte cerebral.

A esposa e o filho autorizaram a doação dos órgãos. Esta é a segunda captação de órgãos neste mês de julho. As duas ocorreram em um intervalo inferior a uma semana. Os profissionais do Programa Estadual de Transplantes (PET-RJ) e da Superintendência de Operações Aéreas da Saúde (SOAer) chegaram no final da manhã e foram captados fígado e rins.





No dia 13 de julho, a família da jovem Thainara Abreu, de 21 anos, vítima de um acidente de moto, que teve morte cerebral confirmada, também autorizou a doação de órgãos. Na ocasião foram captados coração, fígado, rins, córneas, pulmões, pâncreas e válvulas cardíacas.