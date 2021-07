Denúncias desse tipo de irregularidade podem ser feitas através do telefone 153. - Foto: Divulgação / GCMC.

Publicado 19/07/2021 18:02 | Atualizado 19/07/2021 18:03

CAMPOS - Agentes da Guarda Municipal atuaram em uma denúncia sobre a venda de senhas da fila de vacinação contra a Covid-19, no bairro de Ururaí, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, na madrugada desta segunda-feira (19). A operação ocorreu em frente à Escola Pequeno Frederico. No local, os agentes encontraram indícios de que a irregularidade estaria acontecendo.

Na fila havia apenas cinco pessoas aguardando, mas foi encontrado um número grande de cadeiras enfileiradas. Os guardas abordaram as pessoas da fila e informaram que apenas quem estivesse dentro da faixa etária da repescagem desta segunda-feira (19) poderia pegar a senha para a vacinação.

O órgão também orientou que os proprietários das cadeiras as retirassem do local, deixando apenas cadeiras de quem realmente estivesse aguardando na fila. Segundo a prefeitura, denúncias desse tipo de irregularidade podem ser feitas à GCM através do telefone 153 ou à Subsecretaria de Posturas, através do número (22) 98168-3645.