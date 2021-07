Equipe do Fluminense é a campeã do Campeonato Estadual de Inverno. - Foto: Arquivo Pessoal.

Equipe do Fluminense é a campeã do Campeonato Estadual de Inverno. Foto: Arquivo Pessoal.

Publicado 19/07/2021 18:27 | Atualizado 19/07/2021 19:29

CAMPOS - A equipe de natação do Fluminense, que conta com 14 nadadores de Campos dos Goytacazes, nas categorias Mirim e Petiz, foi a grande campeã do Campeonato Estadual de Inverno de Natação, superando a equipe do Flamengo que era a favorita. Os principais destaques da natação campistas foram os gêmeos Lucca e Cauã de Thuin, Nicole de Thuin, Lis Moares Henriques, Theo Cretton e Heitor Tinoco que além de conquistar 6 medalhas de ouro, fez o melhor tempo da competição.



O campeonato reuniu os melhores atletas da natação do estado do Rio de Janeiro e teve por objetivo revelar a nova geração de nadadores. O evento contou com a presença do presidente da Federação Aquática do Rio de Janeiro, Celso Campos de Oliveira e o diretor de natação da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Gustavo Menezes.



O técnico campista, Luciano Reis, destacou o resultado da equipe de Campos, que obteve um excelente resultado conquistando 41 medalhas, sendo 23 de ouro, 9 de prata e 9 de Bronze. Os atletas Lucca de Thuin e Heitor Tinoco conquistaram cada um, seis medalhas de ouro, numa competição de alto nível técnico. Heitor ainda obteve o melhor índice técnico", explicou todo orgulhoso o técnico Luciano, que vem treinando a equipe campista desde 2019, quando os atletas integravam a equipe da Fundação Municipal de Esportes.



O campeão do mundo nos 50 metros borboleta, Raphael Thuin, foi convidado pelo presidente da FARJ, Celso Campos de Oliveira para entregar os troféus as três melhores equipes.

" Me sinto muito honrado pelo convite de poder estar acompanhando essa nova geração de nadadores que promete conquistar muitas medalhas. Quero parabenizar também o presidente da FARJ pelo excelente trabalho e incentivo que vem dando ao Esporte Aquático no Rio de Janeiro. A prova desse empenho está na realização desta edição do Campeonato, mesmo num período de pandemia da Covid-19, que impediu a competição em 2020, mas respeitando todos os protocolos de saúde, promoveu o Campeonato com maestria e revelando futuros atletas da natação. Agradeço também aos reitores do Instituto Federal Fluminense (IFF), Jefferson Manhães e Carlos Alberto Henriques, que cederam a piscina aquecida para os alunos treinarem", concluiu Thuin.



Confira o desempenho dos nadadores de Campos:





Nicole de Thuin

4- Ouro

2 -Prata

1- Bronze



Lucca de Thuin

6 - Ouro



Cauã de Thuin

3- Ouro

1- Prata

1- Bronze



Heitor Tinoco

6 - Ouro

Foi o único atleta que fez o índice técnico



Lis Moraes Henriques

2 - Ouro

1 - Prata

1-Bronze



Maria Elisa

3 - Bronze



Laura Gama

1 -Bronze



Theo Cretton

1 -Ouro

2 -Prata



Lucas Manhães

1- Ouro



Artur Corrêa

1- Prata

1- Bronze



Miguel Leite

2-Prata



Sofia Dutra

1- Bronze