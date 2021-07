Viaturas estão rendendo umas às outras para que nenhum trecho fique sem a presença da PM, além de carros descaracterizados da P2 rodando por toda a cidade. - Foto: Divulgação/PM.

Viaturas estão rendendo umas às outras para que nenhum trecho fique sem a presença da PM, além de carros descaracterizados da P2 rodando por toda a cidade.Foto: Divulgação/PM.

Publicado 20/07/2021 19:59 | Atualizado 20/07/2021 20:00

CAMPOS - Um homem foi preso no final da tarde desta terça-feira (20), no Parque Novo Mundo, em Guarus, distrito de Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, em cumprimento de mandado de prisão por homicídio. Ele seria comparsa do criminoso procurado pela polícia, após atirar em um policial militar e no cunhado dele durante uma tentativa de assalto. O preso também está sendo investigado por este crime.

Uma adolescente também foi apreendida nesta terça, depois de ter dado abrigo ao criminoso. Uma outra jovem teria tido contato com ele na noite desta segunda-feira (19) e também está sendo investigada. O homem teria se abrigado na casa da menor na comunidade da Madureira em Guarus, depois de sair da Tira Gosto, para onde teria ido primeiro após o crime, e onde a outra investigada disse ter o visto.

Publicidade

Além de ser apontado pelo crime contra o policial e o cunhado dele, o homem também possui um mandado de prisão em aberto por homicídio, que teria praticado junto com o comparsa preso na tarde desta terça. Os policiais seguem em diligências por várias comunidades da cidade atrás do assaltante e as buscas não têm previsão de encerramento. Tira Gosto, Portelinha, Madureira, entre outros lugares estão na rota dos agentes. Todas possuem ligação com uma facção na cidade, da qual o assaltante pertence.

Batalhões subordinados ao 6º CPA também estão em Campos, sendo eles o 32º BPM (Macaé), 29º BPM (Itaperuna) e 36º BPM (Santo Antônio de Pádua). Viaturas estão rendendo umas às outras para que nenhum trecho dos locais fique sem a presença da PM, além de carros descaracterizados da P2 rodando por toda a cidade.

Publicidade

Apreensão

Com a forte presença dos agentes nas entradas e vias das comunidades, apreensões de drogas foram feitas. Duas dessas ações foram realizadas na comunidade da Portelinha, no bairro Matadouro. Em uma das ocorrências, a drogas foi localizada em uma área de mata nos fundos de uma Escola Técnica Estadual, onde 1.229 pinos de cocaína foram apreendidos dentro de uma sacola enterrada no local.

Publicidade

Outra apreensão aconteceu na Rua Adão Pereira Nunes, também na Portelinha. A droga foi encontrada no telhado do quarto bloco de um dos prédios do local, do lado esquerdo da comunidade. Os agentes apreenderam três tabletes grandes de maconha, dois tabletes médios da mesma droga, seis mil pinos vazios, duas balanças, uma faca e uma tesoura.

Nas duas ocorrências não houve registro de presos. Os casos foram registrados na 134ª Delegacia de Polícia do Centro.