Paulo Ganime está percorrendo nesta semana 10 cidades das regiões Norte e Noroeste Fluminense. Na foto, em São Fidélis, onde esteve ontem. - Foto: Divulgação.

NORTE FLUMINENSE - Após visita aos municípios de Aperibé, Itaocara, Cambuci e São Fidélis, o deputado federal Paulo Ganime (NOVO/RJ) estará nesta quarta-feira (21), em Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana, cumprindo com a agenda do projeto “Ganime na Estrada", aproveitando o recesso parlamentar.

Segundo o parlamentar, o objetivo é conhecer de perto a região, ver o potencial de cada município, infraestrutura, dificuldades ou algum problema que esteja impactando a vida das pessoas. "Irei conversar com prefeitos, empresários e população e ouvir suas demandas, os desafios de cada cidade, além de fiscalizar obras realizadas com recursos federais", destaca o deputado.

Em Campos, de acordo com a agenda, Ganime vai visitar o Instituto Federal Fluminense Campus Centro (IFF), que recebeu emendas dos editais passados do deputado, e também o Hospital Psiquiátrico, a convite de um apoiador. Está prevista ainda uma reunião com o prefeito Wladimir Garotinho e com o setor produtivo de Campos, por meio de representantes da CDL e da FIRJAN.

"Campos é fundamental para o estado do Rio de Janeiro. Cidade polo na região. A gente não tem como melhorar o Estado do Rio de Janeiro sem melhorar a cidade de Campos. A gente não tem como melhorar a região Norte e até mesmo Noroeste Fluminense sem melhorar a cidade de Campos, que junto com Macaé têm todo potencial econômico ligado ao petróleo e ao gás. Eu acredito muito que a gente só vai melhorar o Brasil, melhorando o Rio. E a gente só vai melhorar o estado do Rio, melhorando todas as regiões e todas as cidades", disse o deputado.

Ganime também fará atendimento à população, às 19h30, no TEC Campos (na UENF, ao lado do Centro de Convenções), na Avenida Alberto Lamego, 2000, Parque Califórnia. Esse será o terceiro dia de visitas aos municípios do norte e noroeste fluminenses. Na oportunidade, Ganime vai fazer a prestação de contas do seu mandato.

O parlamentar está percorrendo nesta semana 10 cidades nas regiões Norte e Noroeste Fluminense. Na sexta-feira (23), o deputado segue para Italva e São José de Ubá. Abaixo, as agendas completas:

Quarta-feira – 21/07 (Campos dos Goytacazes e São Francisco do Itabapoana)

09h30 – Reunião com prefeito de São Francisco de Itabapoana - a confirmar

10h30 - Visita às obras inacabadas da ponte entre São Francisco do Itabapoana-São João da Barra

13h30 - Visita ao IFF Campos Centro

14h30 – Reunião com prefeito de Campos dos Goytacazes

16h – Visita ao Hospital Psiquiátrico Espírita Dr. João Viana

17h30 – Reunião com setor produtivo na CDL de Campos (representantes da CDL e da Firjan já confirmados)

19h30 – Prestação de contas do primeiro semestre de 2021 (TEC Campos – Incubadora de Base Tecnológica – Centro de Convenções Uenf)

Quinta-feira – 22/07 (São João da Barra e Cardoso Moreira)

09h - Visita ao IFF de São João da Barra

10h30 – Reunião com prefeita de São João da Barra - a confirmar

15h – Reunião com prefeita de Cardoso Moreira - a confirmar

16h30 – Reunião com o setor produtivo - a confirmar

17h30 – Visita a obras de convênios federais em ruas e praças de Cardoso Moreira

Sexta-feira – 23/07 (Italva e São José de Ubá)

9h – Reunião com prefeito de Italva

11h – Visita ao Mercado do Produtor de São José de Ubá

14h – Reunião com prefeito de São José de Ubá - a confirmar