Dr. JairinhoReprodução

Publicado 22/07/2021 09:05 | Atualizado 22/07/2021 11:26

Rio - O advogado Brás Santana, que defende o ex-vereador Jairo dos Santos Souza Junior, o Dr. Jairinho (sem partido), disse que seu cliente está sofrendo crises de depressão dentro da cadeia. O político está na Cadeia Petrolino Werling de Oliveira, Bangu 8, desde abril, quando foi preso pela morte do enteado Henry Borel, de 4 anos

O filho do deputado estadual Coronel Jairo (Solidariedade) tem feito uso de medicamentos controlados para aguentar a vida rotineira em uma cela. Os remédios são prescritos por um especialista do sistema penal. O próprio Jairinho já havia revelado o uso de remédios em depoimento na 16ª DP (Barra da Tijuca).

"Toda a população carcerária tem um grau de depressão. No caso especifico do Jairinho, esta situação se agrava pela pressão da opinião pública que o julga sem que as provas em juízo tenham sido iniciadas", explica o jurista.

Jairinho foi indiciado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e tortura, pela morte de Henry Borel. Além disso, o ex-vereador foi denunciado em outros quatro casos: dois por tortura contra filhos de ex-namoradas, um por violência doméstica e o ultimo, divulgado na última terça-feira (20), por estupro.

A namorada de Jairinho, Monique Medeiros, mãe do garoto Henry, também está presa pela morte do filho.

A Polícia Civil concluiu o inquérito afirmando que o ex-vereador matou o enteado mediante sessões de tortura. Para os investigadores, por ser a mãe, a professora Monique Medeiros tinha obrigação de denunciar o namorado.