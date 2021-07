Ramal Saracuruna é afetado no trecho Gramacho x Central - Estefan Radovicz

Publicado 22/07/2021 11:09 | Atualizado 22/07/2021 11:12

Rio - Passageiros que precisaram utilizar o ramal Saracuruna, no trecho entre Gramacho x Central do Brasil, nesta quinta-feira, enfrentaram mais um dia de intervalos irregulares entre os trens. O intervalo diferenciado era de 15 minutos desde o início da operação até 8h20. O habitual dessa faixa horária é de 11 minutos. O mesmo problema ocorreu nesta quarta-feira

A SuperVia deu início a realização de reparos após um arrombamento e furto nas proximidades da estação Bonsucesso, na Zona Norte do Rio, na última semana. Por conta disso, os trens precisam aguardar ordem de circulação por rádio e não de forma automática. Segundo a empresa, a mudança atrasa a circulação na malha ferroviária. Devido à gravidade do problema, a previsão é que os reparos sejam concluídos até o próximo dia 13 de agosto.

A SuperVia disse que em alguns horários de maior movimentação, os intervalos entre Central do Brasil e Gramacho podem precisar ser reprogramados. A empresa também lamentou as ocorrências criminosas no interior das estações.



"A SuperVia lamenta pelas constantes ocorrências de furto de materiais e vandalismo, que causam prejuízos ao sistema ferroviário do Rio e transtornos aos seus milhares de passageiros. Vale reforçar que, de acordo com o contrato de concessão, a segurança pública é uma atribuição do Governo do Estado, que atua por meio dos seus órgãos policiais. Os agentes da concessionária realizam rondas diárias e acionam a polícia sempre que necessário. A empresa também registra os casos em delegacias e contribui com as investigações", disse em nota a companhia.