Mulher forja o próprio sequestro e pede R$ 70 mil de resgate ao maridoReprodução / TV Globo

Publicado 22/07/2021 10:56 | Atualizado 22/07/2021 15:13

Rio - Uma mulher, identificada como Raimunda Souza, de 43 anos, foi presa na última terça-feira (21) após forjar seu próprio sequestro e também o do filho, de 3 anos de idade. De acordo com o delegado da Delegacia Antissequestro (DAS), Cláudio Góis, ela teria ligado para o companheiro contando que tinha ido levar a criança ao médico e que os dois acabaram sendo sequestrados. A mulher afirmou ainda que ambos só seriam liberados se o homem fizesse uma transferência de R$ 70 mil para a conta dela.

"O marido dela ligou para a gente e contou a história. Disse que ela falou que tinha sido sequestrada junto com a criança e os criminosos pediram R$ 70 mil pelo resgate. Nós começamos as diligências e achamos estranho a quantia ter que ser depositada na conta dela. Em determinado momento, chegou uma foto dela e nós começamos a reparar o local onde a foto tinha sido tirada. Vimos que parecia um local parecido com ladrilhos de um banheiro de shopping", afirmou Góis.

O delegado continua dizendo que apesar de achar a história estranha, continuou com a investigação, já que a mulher e a criança realmente poderiam estar correndo risco.

"Ela chegou a ligar para o marido dizendo que estava sofrendo ameaças e que ele teria que depositar o dinheiro logo. A mulher colocou o filho de 3 anos chorando para falar com o marido. Isso emocionou o pai. Nós continuamos às buscas e chegamos a uma certa localização. Como já sabíamos que próximo ali havia um shopping, fizemos diligências no local e por volta das 18h, achamos ela e a criança na praça de alimentação. Ela estava tranquila, não tinha sequestro nenhum e a conduzimos para a delegacia".

Cláudio afirma que após chegarem à unidade de polícia, Raimunda relatou que estava devendo dinheiro e que tinha uma dívida muito grande em um cartão de crédito. Além disso, a mulher relatou que também tinha pendências com agiotas.

"Ela estava devendo muita coisa e teve a brilhante ideia de usar ela e a criança para tirar o dinheiro do marido e com isso quitar a dívida. Nós instauramos um inquérito. Ela vai responder pelo crime de extorsão e pelo uso indevido de um menor par a prática do crime. O melhor foi que a criança não correu risco algum. Fico feliz por isso, mas infelizmente algumas pessoas acham que elas podem forjar o próprio sequestro e tirar dinheiro da família".

A mulher chegou a ser presa, mas foi liberada e responderá pelos crimes.