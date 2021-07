Irmãos são presos em flagrante na Zona Norte do Rio por extravio de cartões de crédito enviados pelos Correios - Divulgação

Irmãos são presos em flagrante na Zona Norte do Rio por extravio de cartões de crédito enviados pelos CorreiosDivulgação

Publicado 22/07/2021 11:21 | Atualizado 22/07/2021 11:28

Rio - A Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (22) dois irmãos suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em desviar cartões de crédito através dos Correios. Policiais da 35º DP (Campo Grande) encontraram a dupla em um dos 'escritórios' da quadrilha em Irajá, na Zona Norte do Rio.

No imóvel os agentes apreenderam 22 cartões de crédito de bancos diferentes; 6 máquinas para leitura e pagamento de cartões de crédito e débito; um computador; três telefones celulares; 95 chips, cerca de R$ 1 mil em espécie e outros equipamentos.

Publicidade

De acordo com as investigações, os irmãos atuavam em duas frentes: no desvio dos cartões e na obtenção de senhas e dados bancários das vítimas.



A polícia acredita que esse crime era cometido com a participação de algum funcionário dos Correios no extravio das correspondências com os cartões.

Ainda segundo a polícia, os suspeitos obtinham os dados das vítimas através de um aplicativo capaz de consultar os dados pessoais das vítimas através de uma espécie de 'senha máster'. Outra forma de obter os dados era ligando para as vítimas e passando por funcionários dos bancos para obter as senhas.

Publicidade

Já com os cartões desbloqueados, usavam a senha passada pelas vítimas, para realizar compras através das máquinas/terminais de pagamento.



Segundo a polícia, eles vão responder por estelionato e associação criminosa.