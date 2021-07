SuperVia - Divugação / Agetransp

SuperVia Divugação / Agetransp

Publicado 27/07/2021 09:32

Rio - Passageiros que utilizam o ramal Santa Cruz enfrentam atrasos no intervalo entre os trens nesta terça-feira por conta da queda de uma árvore nas proximidades da estação Tancredo Neves, na Zona Oeste do Rio, por volta das 7h40 de hoje.

Segundo a Supervia, trens aguardam ordem de circulação na estação e todo o ramal opera com intervalos irregulares. Ainda de acordo com a concessionária, técnicos já estão trabalhando para normalizar a circulação no menor tempo possível e os passageiros estão sendo informados sobre a situação por meio dos canais de relacionamento da concessionária.

Publicidade

Passageiros usaram as redes sociais para reclamar do problema. "50 minutos de Campo Grande a Santa Cruz", disse uma mulher.

"Eu já estou no trem chegando na estação de São Francisco Xavier mas se não fosse o atraso, eu já teria chegado no meu destino", postou outro passageiro.

Publicidade

Transportes registram aumento de circulação de pessoas no Rio

Publicidade

A média de passageiros por dia nos trens da Supervia, antes da pandemia era de 600 mil. Atualmente, segundo a concessionária, o número gira em torno de 300 mil usuários: redução de 50%.