Raul Maciel, o Raulzito, foi preso nesta terça-feira por estupro de vulnerável Redes sociais

Publicado 27/07/2021 09:42 | Atualizado 27/07/2021 11:25

Florianópolis - Agentes da Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) prenderam, na manhã desta terça-feira (27), o youtuber Raulino de Oliveira Maciel, conhecido como 'Raulzito'. Ele é investigado pelo crime de estupro de vulnerável e vai cumprir prisão temporária por 30 dias.

Raulzito foi preso em Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Segundo os agentes, ele não resistiu a prisão. O influencer tem canais sobre games, e seu perfil no Instagram já soma mais de 200 mil seguidores. No You Tube, já são mais de 140 mil inscrito em seu novo canal.

O youtuber foi denunciado por dois abusos que teriam ocorrido entre fevereiro e maio deste ano. De acordo com as investigações, as vítimas, de 12 anos, relataram que os abusos aconteceram nas cidades de Niterói, Região Metropolitana do Rio, e em São Caetano do Sul, em São Paulo.

A Polícia Civil afirma que o youtuber usava seu perfil no Instagram para forçar contato com as crianças e prometia acesso a trabalhos em sua área de atuação, alegando inclusive ser contratado de uma grande emissora de TV. A maioria das vítimas atuava como ator mirim.

"Elas tem como características, além do trabalho artístico, idades próximas entre 10 anos a 14, brancas, cabelos lisos e longos", explica a Polícia Civil.

O inquérito é sigiloso, mas a polícia acredita que outras vítimas possam aparecer para denunciar o youtuber.



Nas redes sociais, Raulzito se apresenta como coach de novos talentos. Ele alega que faz gerenciamento de crianças que querem ingressar no universo dos gamers, dando dicas e acompanhamento de carreira.