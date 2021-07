DHBF apura circunstâncias do crime - Reprodução

Publicado 27/07/2021 12:53

Rio - Uma jovem de 26 anos, identificada como Karine Marques, foi encontrada morta, nesta segunda-feira (26) na Estrada de Campo Alegre, em Vista Alegre, no município de Queimados, na Baixada Fluminense. Segundo relatos de familiares, ela havia acabado de se mudar e foi vista pela última vez no sábado, ao sair de casa com um homem que ainda não foi identificado.

O irmão da vítima, Daniel Silva, que trabalha como motorista de aplicativo disse que, a jovem foi vista saindo de casa com lençóis e colchonete ao lado de um homem. "Não tem uma uma explicação porque ela acabou de alugar uma casa, foi o primeiro dia dela na casa e ela simplesmente vai sair levando um colchonete, levando um colchão", disse em entrevista ao RJTV1.

Ainda segundo o irmão da jovem, diversas pessoas têm enviado informações sobre o suspeito de cometer o crime. "A gente ficou sabendo que ela tinha desaparecido quando a moça que toma conta das crianças falou que ela não apareceu, só que ela nunca foi uma mãe ausente, então ela também não apareceu pra ver os filhos e isso começou a gerar uma preocupação", explica. O corpo de Karine foi levado para o Instituto Médico Legal de Nova Iguaçu e os familiares estiveram no local.

Daniel conta que Karine estava há três meses separada do marido e que quatro dos cinco filhos estavam morando com o pai. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. A Polícia Civil diz que a perícia foi realizada no local em que o corpo da jovem foi encontrado e os agentes realizam diligências para esclarecer o caso e as circunstâncias da morte da mulher.