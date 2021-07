Moradores de 34 anos ou mais também receberão a primeira dose nesta semana - Divulgação

Publicado 26/07/2021 17:47 | Atualizado 26/07/2021 20:45

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) confirmou que espera receber do Ministério da Saúde, a partir desta segunda-feira, 583.840 doses de vacinas contra a covid-19. Segundo a pasta, a previsão é distribuir os imunizantes aos 92 municípios nesta terça e quarta-feira.

As doses que a SES espera receber são divididas da seguinte maneira: 266.600 doses de Coronavac para primeira e segunda aplicação, 139.400 de Oxford/Astrazeneca para segunda dose e 177.840 dose de Pfizer para primeira e segunda aplicação.



A distribuição aos municípios, segundo a SES, é feita de forma proporcional e igualitária. No momento, a secretaria afirma que não há doses em estoque, e que todas as vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde foram distribuídas às prefeituras imediatamente, totalizando a entrega, até esta segunda-feira, de mais de 14 milhões de imunizantes.



Retomada da vacinação na cidade do Rio

Com o anúncio, a cidade do Rio divulgou novo calendário de vacinação nesta tarde. Com a nova programação, a aplicação da primeira dose, interrompida desde a última sexta-feira, será retomada nesta quarta para pessoas com 34 anos de idade (mulheres pela manhã e homens à tarde). Na quinta-feira, será a vez das mulheres de 33 anos e repescagem para 34 anos ou mais no período da tarde. Na sexta, serão imunizados os homens de 33 anos mais repescagem para 33 anos ou mais à tarde. No sábado, haverá repescagem para pessoas com 33 anos ou mais.

Outras cidades

Na Região Metropolitana, os municípios de Nova Iguaçu, Itaboraí e Duque de Caxias informaram que estão com os estoques no limite e que podem interromper a campanha caso não sejam enviados novos lotes de vacina para os próximos dias.

A Prefeitura de Niterói disse que não há falta de doses no município para aplicação de primeira e segunda dose. E que o calendário segue a programação estipulada para esta semana: pessoas a partir de 30 anos nesta terça-feira; acima de 29 anos na quarta e na quinta; e a partir de 28 anos na sexta e no sábado.

Niterói também está vacinando adolescentes com comorbidades ou deficiência permanente que tenham indicação médica. Para esse público, há o seguinte calendário específico: pessoas a partir de 14 anos nesta terça; a partir de 13 anos nesta quarta; a partir de 12 anos na quinta; e repescagem na sexta.

Em Nilópolis, a prefeitura local informou que há, no momento, 13.140 doses para a primeira aplicação e 19.290 para a segunda. E que, com esse quantitativo e sem considerar novas entregas, consegue manter o calendário de vacinação até o fim da semana. Nilópolis vacina nesta terça-feira pessoas com 27 anos de idade.

A Prefeitura de Magé confirmou que tem vacinas em estoque suficiente para a aplicação de primeira e segunda dose até o fim da semana. Porém, informou que o imunizante da Pfizer foi esgotado nesta segunda-feira. O calendário em Magé segue o seguinte cronograma: nesta terça serão vacinadas com primeira dose pessoas com 39 anos ou mais; na quarta, 37 anos ou mais; na quinta, 35 anos ou mais; e, na sexta, 34 anos ou mais.

Nesta semana, também são imunizados em Magé com a primeira dose as gestantes, puérperas e lactantes (de bebês até 12 meses), com ou sem comorbidades e a partir dos 18 anos, mediante apresentação de laudo médico e cópia do documento da criança. A repescagem acontece no sábado e no domingo, na Super Tenda 24 horas em Piabetá.

Segundo a Prefeitura de Japeri, há vacinas disponíveis para aplicação de primeira e segunda dose nesta semana, período em que o município incluiu maiores de 18 anos no público-alvo da imunização.

Os outros grupos que podem receber as doses são: idosos, trabalhadores do setor industrial, caminhoneiros e trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros, metroviário, ferroviário, escolar, transporte aéreo e aquaviários; taxistas e motoristas de aplicativos, pessoas em situação de rua; trabalhadores da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; gestantes e puérperas com autorização médica; lactantes (independente da idade do bebê); pessoas com comorbidade ou deficiência permanente acima de 18 anos; profissionais de saúde e educação acima de 18 anos; forças de segurança e salvamento, forças armadas e trabalhadores portuários e de indústrias.

