Publicado 26/07/2021 19:03

Rio - O futuro de Rogério Caboclo na CBF ganhou mais uma data para ser definida após as acusações de assédio moral e sexual contra uma funcionária. Dessa vez, a entidade convocou uma assembleia extraordinária para o dia 3 de agosto. A informação é do site "UOL".

O presidente em exercício, Coronel Nunes, assinou o ofício convocando os presidentes das federações para decretar a decisão da Comissão de Ética. Apesar da maioria de dirigentes da entidade torcerem por um afastamento de Caboclo, o cenário poderá ser mudado após a assembleia extraordinária.

Em pauta, a venda do avião comprado pelo dirigente por R$ 70 milhões no dia em que se tornou alvo da denúncia, será oficializada. A entidade encontrou o comprador que que pagou quase o mesmo valor. Além disso, a permanência definitiva do Coronel Nunes como presidente será debatida, caso Caboclo seja retirado do cargo em definitivo.

Entretanto, as federações precisarão ainda definir duas resoluções da diretoria da entidade para estabelecer regras em processos que tramitem na Comissão de Ética, além de uma burocracia para impedir que a CBF compre bens acima de R$ 5 milhões sem aval de uma comissão de diretores de áreas específicas. Além disso, a entidade planeja dar poder ao departamento jurídico para processar Caboclo e buscar ressarcimento na justiça.