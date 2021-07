Rogério Caboclo - Divulgação/CBF

Rio - Afastado da presidência da CBF, Rogério Caboclo teria oferecido R$ 8 milhões em troca do silêncio da funcionária que o acusa de assédio moral e sexual. Tal valor seria oriundo do caixa da Confederação. Caboclo negou as acusações feitas. A informação é do site "ge.globo".

Mesmo com a tentativa, o plano do cartola não progrediu por dois fatores. A diretoria da entidade se recusou a fazer parte do plano de Caboclo para tentar um acordo pelo silêncio da funcionária, e a mesma rejeitou as condições propostas pelo então presidente, que foi denunciado na Comissão de Ética da CBF no dia 4 de junho. 48h após a denúncia, Rogério Caboclo foi afastado do cargo.

Em uma das duas minutas de contrato para o acordo, que foram divulgadas pela equipe do "ge", foi proposto o pagamento parcelado da quantia de R$ 8 milhões. Confira abaixo:

- R$ 4,4 milhões pagos à vista

- 29 parcelas mensais de R$ 68.965,52

- R$ 1,6 milhão de uma vez ao final dos pagamentos mensais

Em nota, a diretoria da CBF informou que o documento não foi assinado por dirigentes, que detectaram desalinhamento com as políticas da entidade.

"A CBF informa que o referido documento foi produzido de forma unilateral pelo presidente afastado e não chegou a ser assinado, pois a Diretoria detectou que o mesmo estava em desacordo com as políticas de governança e conformidade da entidade, uma vez que o acusado pretendia utilizar recursos da CBF para resolver um assunto estritamente particular."

Foram seis semanas de negociação para tentar impedir a denúncia na Comissão de Ética da Confederação Brasileira, mas que foram prontamente recusadas pela suposta vítima, já que a mesma não pediu indenização e apenas o afastamento de Rogério Caboclo do cargo de presidente.

O caso de assédio envolvendo a funcionária da CBF é investigado pela Comissão de Ética da CBF, pelo Ministério Público do Trabalho e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro.