Publicado 23/07/2021 12:51 | Atualizado 23/07/2021 12:52

Rio - Com a chegada de Lisca, o Vasco voltou a se movimentar no mercado em busca de reforços. De acordo com informações do portal "Torcedores.com", o clube carioca tem interesse na contratação do meia Hernandes, de 36 anos, que deixou recentemente ao Cruzmaltino.

O jogador seria o nome para assumir a camisa 10 do clube carioca. Além de Hernandes, o Vasco teria a contratação de um volante. De acordo com o portal, o novo treinador indiciou um nome e deseja dar mais qualidade ao meio-campo cruzmaltino.



Em relação a Hernanes, a diretoria já teria entrado em contato com o estafe do ex-jogador do São Paulo nos últimos dias. O nome foi bem avaliado por se tratar de um jogador mais experiente. Na avaliação do clube carioca, o grupo precisa ter mais jogadores com esse perfil.