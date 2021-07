Vasco e Botafogo - Rafael Ribeiro/Vasco

Publicado 22/07/2021 12:09

Rio - Os maus resultados e fracas campanhas de Vasco, Botafogo e Cruzeiro na Série B do Brasileirão tem feito que as especulações sobre o retorno dos clubes a principal divisão tomem mais força. Os dirigentes responsáveis pela nova entidade que pretendem organizar um novo campeonato, com previsão de que já seja realizado no próximo ano, podem convidar os clubes a participar do que seria a nova Série A. As informações são do site "terra.com".

Entretanto, como a liga não existe formalmente, nenhum dirigente fala publicamente em seu nome. Os três grandes vivem um momento ruim na segunda divisão nacional. O Cruzeiro está na zona de descenso à terceira divisão. O Botafogo está um pouco acima, apenas dois pontos separam os times.

Já o Vasco, vive uma situação um pouco melhor e respira na primeira parte da tabela, porém, ainda está distante do G4 e vê os times da ponta da tabela se firmando como favoritos para a subida à Série A.