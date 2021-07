Jorge Braga, Durcesio Mello, Enderson Moreira e Freeland do Botafogo durante apresentacao no Estadio Nilton Santos - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 22/07/2021 09:58 | Atualizado 22/07/2021 12:36

Rio - O treinador Enderson Moreira foi apresentado no Botafogo na noite da última quarta-feira, e terá a difícil missão de trazer o Alvinegro a Série A. Se ele vai cumprir a missão, só será possível mais pra frente, mas no momento, ele conta com o respaldo da diretoria do Glorioso, que estava presente na apresentação.

O presidente Durcersio Mello estava presente, junto do CEO Jorge Braga e do diretor de futebol Eduardo Freeland. O mandatário apresentou o novo treinador e deu um voto de confiança:

"Gostaria de desejar as boas-vindas ao Enderson, nosso novo treinador. Temos muita confiança e na equipe que está trazendo. Do fundo do coração, gostaria de estar vendo o Botafogo numa situação melhor na tabela, mas com o trabalho de qualidade dele vai conduzir a gente ao acesso à Série A. Vamos estar aqui apoiando-o o tempo todo", afirmou o dirigente, antes de dar a palavra à Jorge Braga:

"Quero reforçar os votos de muito bem-vindo. Pessoalmente não falo muito, mas acho esse momento extremamente importante com a sua vinda. Quero manifestar o apoio integral da direção, do esforço que temos feito financeiro, de manter salários em dia, colocar os recursos à disposição para você alcançar o acesso. Conte conosco", ressaltou o CEO.

Enderson Moreira teve um discurso pautado na confiança, para que o Botafogo consiga reagir a tempo de lutar para conquistar o retorno à Serie A do Brasileirão no próximo ano, mas sabe que a campanha até o momento não é boa.

"Queria agradecer muito ao presidente, à toda a direção pela oportunidade de trabalhar num clube gigante como o Botafogo. Acompanhei uma história de conquistas, de um clube que está buscando a organização fora das quatro linhas que é fundamental. É muito importante contribuir dentro de campo para que essas metas sejam alcançadas", falou Enderson, completando:

"Sei muito bem do tamanho do desafio que tenho pela frente. É uma competição muito difícil, já se passou quase um terço, mas venho para cá com muita confiança e expectativa para contribuir com esse clube e com os atletas, que possamos fazer que a final dessa missão seja bem diferente do início. Temos tempo para tentar essa recuperação, trabalhar com essa motivação de buscar sempre bons resultados e entregar ao nosso torcedor não somente o acesso à Série A, mas retornar de uma maneira mais consistente, com um pensamento diferente para que o Botafogo sempre possa protagonizar grandes participações e conquistas", concluiu