Presidente Durcesio Mello Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 22/07/2021 16:18

Rio - Após os rumores de que a criação de uma nova Liga entre os clubes brasileiros poderia evitar que Vasco, Botafogo e Cruzeiro permaneçam na Série B, o presidente do clube de General Severiano, Durcesio Mello negou qualquer possibilidade do Glorioso defender uma "virada de mesa". Segundo o mandatário, o Botafogo trabalha apenas com a possibilidade de voltar à Série A com resultados dentro do campo.

"Fui informado de notícias com especulações envolvendo movimentos para beneficiar o Botafogo e outros clubes grandes em uma futura competição. Então serei claro para encerrar o assunto: não existe a menor possibilidade de compactuar com qualquer iniciativa que tenha como finalidade, direta ou indireta, um benefício ao Clube que não seja pelo caminho do merecimento. Não queremos atalhos", afirmou.



O mandatário ainda afirmou que a atual diretoria do Botafogo deseja uma mudança na forma de ver futebol e que jamais defenderia caminhos mais fáceis, mesmo que isso resulte e uma impopularidade com torcedores.

"Valores e princípios são inegociáveis. O momento atual é de alerta, atenção e os desafios não são poucos. Há um esforço interno brutal para enfrentar as dívidas e oferecer uma estrutura para o futebol performar e conquistar o resultado que tanto esperamos, que é o retorno à Série A. A nossa mentalidade é trazer novas práticas, mesmo que soem ao torcedor como impopulares e não tragam frutos na velocidade esperada. É um caminho para construir um Botafogo diferente, com fidúcia, transparência, sem tráfego de influência e irresponsabilidades orçamentárias, como ocorreu por décadas", disse.

O presidente ainda afirmou que o seu posicionamento favorável a criação da nova Liga vai totalmente contrário a valores considerados comuns em outros momentos do futebol brasileiro.

"O propósito da Liga que o Botafogo defende direciona justamente para o caminho oposto das especulações. O novo projeto deve passar por uma nova Governança, com clareza nas propostas, conceito empresarial, isonomia e coletividade. Com credibilidade para atrair injeção econômico-financeira", revelou.