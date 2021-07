Brazil's forward Richarlison (C) celebrates after opening the scoring during the Tokyo 2020 Olympic Games men's group D first round football match between Brazil and Germany at the Yokohama International Stadium in Yokohama on July 22, (Photo by Yoshikazu TSUNO / AFP) - AFP

Brazil's forward Richarlison (C) celebrates after opening the scoring during the Tokyo 2020 Olympic Games men's group D first round football match between Brazil and Germany at the Yokohama International Stadium in Yokohama on July 22, (Photo by Yoshikazu TSUNO / AFP)AFP

Publicado 22/07/2021 10:32 | Atualizado 22/07/2021 10:36

Tóquio - Na reedição da última final das olimpíadas, Brasil e Alemanha se encontraram e o final foi o mesmo: vitória brasileira. Dessa vez, por 4 x 2, com três de Richarlison e um de Paulinho. Amiri e Ache descontaram para a seleção alemã.

Brasil começou a partida pressionando e logo aos seis minutos Antony deu um lindo passe em profundidade para Richarlison. O camisa 10 chutou em cima do goleiro, que deu rebote e o atacante do Everton não perdoou, marcando o primeiro gol do Brasil nas Olímpiadas.

Publicidade

O segundo gol saiu novamente dos pés de Richarlison, dessa vez de cabeça, após precioso cruzamento de Arana pela esquerda. O jogador do Atlético-MG deu belo passe para a conclusão do centroavante. Aos 30 minutos do primeiro tempo, Richarlison marca o terceiro dele e da seleção. Matheus Cunha fez boa jogada e achou o camisa 10, que não perdoou e estufou as redes de fora da área.

No final do primeiro tempo, Brasil perdeu a chance de aumentar o placar. Dani Alves cobrou falta, Matheus Cunha cabeceou e a bola foi no braço de Henrichs. Pênalti marcado e o próprio Matheus, que não estava em um bom dia, bateu, mas acabou parando no goleiro Müller.

Publicidade

Após mudanças no segundo tempo, a Alemanha começou a jogar melhor e chegou a dominar a partida. O primeiro gol dos alemães saiu aos 10 minutos, com um chute mascado de Amiri e que o goleiro Santos acabou falhando.

Os alemães até ensaiaram uma reação, mas aos 15 minutos perdeu seu capitão, Arnold, que foi expulso após receber o segundo cartão amarelo. O meia fez dura falta em Dani Alves. Apesar disso, conseguiram achar um segundo gol, com Ache, de cabeça.

Publicidade

Apesar da pressão, Paulinho marcou o quarto do Brasil em um golaço e sacramentou a vitória brasileira.

Agora, a seleção encara a Costa do Marfim, neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília)