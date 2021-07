André Jardine - Lucas Figueiredo/CBF

Japão - O treinador André Jardine fez muitos elogios ao rendimento da Seleção Olímpica no primeiro tempo da estreia contra a Alemanha. Na etapa inicial, a equipe verde e amarela abriu uma vantagem de três gols e não deu qualquer chance de reação à seleção rival.

"A gente fez um primeiro tempo muito perto da perfeição em cima de tudo que tínhamos traçado como planejamento e estratégia de jogo, acho que valeu muito nossos estudos sobre como a Alemanha jogou na Euro sub-21 com o mesmo treinador e com a mesma base de equipe. Conseguimos montar uma estratégia que foi bem-sucedida muito pelo comprometimento, foco e energia positiva dos jogadores", afirmou.

No entanto, o técnico não gostou da postura da equipe no segundo tempo. No fim, Paulinho fez o quatro gol e acabou com qualquer risco de empate da seleção alemã.



"No segundo tempo as coisas saíram do controle, mas imaginamos que são normais numa equipe em formação e vamos corrigir. Importante é estrear com vitória num clássico mundial com um futebol bem jogado e convincente num placar até injusto pelo volume de situações que perdemos", disse.