Publicado 22/07/2021 13:07 | Atualizado 22/07/2021 13:07

Rio - Responsável por dirigir o Vasco no empate contra o CSA, o treinador do sub-20, Alexandre Gomes avaliou a atuação da equipe contra o clube alagoano. O técnico afirmou que alguns jogadores cruzmaltino tiveram bom rendimento, apesar do clube carioca não ter saído com a vitória no Rei Pelé.

"Na verdade cabe ressaltar a entrega do grupo, me receberam da melhor maneira possível. Tivemos uma sessão de treino em que o grupo principal não participou. Então foi muito vídeo e muito slide. Taticamente a gente tentou organizar dentro do possível e das condições do gramado. Depois do segundo gol, optei por colocar o Daniel, que é um jogador de área e tem uma boa referência, junto com o Cano. Taticamente procuramos manter os volantes organizados e próximos. Castan, Ernando e Zeca fizeram uma excelente partida. Só tenho a agradecer é até difícil falar de tática por conta das condições do gramado", disse.



A partida foi a última antes de Lisca assumir o comando do Cruzmaltino. Na opinião de Alexandre, o novo treinador terá totais condições de desenvolver um bom trabalho no comando do Vasco.

"Com relação ao Lisca, acho que ele já tem muita informação. Já conhece provavelmente todos os jogadores, e eu tenho certeza que ele vai se sair muito bem aqui até porque a gente tem um elenco forte e de jogadores comprometidos. Tenho certeza que é questão de tempo a gente estar no G-4 e poder subir para a Primeira Divisão, que é o objetivo de um clube gigante como esse", disse.