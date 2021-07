Em 2010, a argentina María Belén Pérez Maurice disse não ao pedido do técnico Lucas Saucedo - Reprodução

Em 2010, a argentina María Belén Pérez Maurice disse não ao pedido do técnico Lucas SaucedoReprodução

Publicado 26/07/2021 19:00

Tóquio - A esgrimista argentina María Belén Pérez Maurice viveu um dia de contrastes nos Jogos de Tóquio nesta segunda-feira: derrota em sua estreia no torneio olímpico, mas ganhou um noivo, ao aceitar ao pedido de casamento de seu treinador, Lucas Saucedo.

A atleta estava sendo entrevistada para uma televisão de seu país na área de imprensa, após perder o duelo para a húngara Anna Hun Marton, quando seu técnico e parceiro por 17 anos se aproximou pelas costas mostrando uma placa que dizia: "Flaca. Quer casar comigo???".

Publicidade

"Eles (os jornalistas) me disseram para virar e ele estava com o cartaz. Eu fiquei em branco. Foi tipo 'oh meu Deus!´", explicou.

Ele reagiu perguntando a ela: "Me diz que sim, tem muita gente nos vendo". Após a surpresa inicial, María Belén, de 36 anos e natural de San Nicolás, esqueceu a decepção com a eliminação olímpica e rapidamente aceitou a proposta dando um beijo em seu amado.

Publicidade

"Estamos muito felizes. Somos um casal muito bom, claro que temos nossas brigas, mas gostamos do tempo que passamos juntos. Nos amamos muito e queremos passar o resto de nossas vidas juntos", explicou, visivelmente emocionada.

"Vamos festejar na Argentina com um grande churrasco", acrescentou para mostrar que são um casal 100% argentino.

Publicidade

Porém, era a segunda vez que Saucedo tentava a sorte. Ele já havia feito a proposta durante a Copa do Mundo de Esgrima de 2010 em Paris. "Mas eu disse que não. Depois que competi, fomos tomar um café e dar um passeio, ele pediu e eu respondi: "Isso é uma piada ou o que?", explicou aos repórteres.

No entanto, María Belén, que participou em Tóquio de seus terceiros Jogos Olímpicos - depois de Londres-2012 e Rio-2016 -, não fechou a porta definitivamente: "Sou jovem, talvez no futuro", disse então ao futuro marido.

Publicidade

"Eu a amo e quando perdeu o duelo (contra Marton), ela ficou muito triste, então pensei que o pedido (de casamento) poderia mudar seu humor. Eu escrevi em um pedaço de papel enquanto caminhava", disse Saucedo.

Tóquio "foi o lugar ideal para declarar todo meu amor e minha admiração pela 'Flaca'", reiterou Saucedo, em algumas imagens que podem ser vistas nas redes sociais. O casal não tem data para o casamento ou local no momento, considerando a possibilidade de casar em Paris ou na República Dominicana.

Publicidade