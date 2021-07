Nathalia Moellhausen desabafa sobre a derrota nas redes sociais - Foto: Reprodução/Instagram

Nathalia Moellhausen desabafa sobre a derrota nas redes sociaisFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2021 19:49 | Atualizado 24/07/2021 19:53

Rio - Neste sábado (24), após a eliminação da esgrimista, Nathalie Moellhausen, na primeira rodada dos Jogos Olímpicos, a atleta olímpica desabafou nas redes sociais e disse que a derrota "dói", além de dizer que espera que a derrota ajude os torcedores a lidarem com isso.

A campeã mundial em 2019, publicou o desabafo na rede social em inglês, dizendo que é duro falar sobre a derrota horas depois da partida, no entanto, sentiu a necessidade de compartilhar com os torcedores.

Publicidade

"Pensei em gravar esse vídeo bem no momento quente, para mostrar o que acontece realmente na vida de um atleta quando chega uma derrota que dói", escreveu ela. "Mas a dor, como a alegria, nunca permanece, se dissolve com o tempo. Eu sei que uma vitória ou uma medalha inspiram mais que uma derrota. Mas espero do profundo do coração que essa derrota possa ajudar vocês a aprender a lidar com ela, porque faz parte da vida", disse a atleta olímpica.