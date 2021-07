Bicampeão olímpica no vôlei, Jaqueline. - Foto: Reprodução/Instagram

Publicado 24/07/2021 19:17

Rio - A bicampeã olímpica de vôlei, Jaqueline Carvalho, publicou em suas redes sociais uma foto com os olhos grudados com uma fita adesiva enquanto assiste às Olimpíadas. Dessa vez, Jaqueline está assistindo em casa ao lado do marido Murilo, jogador de vôlei do Sesi.



"Primeiro dia de Olimpíadas e eu tô como? Sem pregar o olho! Trocando a noite pelo dia, mas não perco um jogo! Quem mais já está assim?", disse Jaqueline nas redes sociais.

Durante a madrugada, Jaqueline postou diversos stories enquanto assistia ao judô, vôlei de praia e vôlei de quadra, além de acompanhar a seleção brasileira feminina de futebol.