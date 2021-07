Considerado um ótimo generalista, Caio Souza mostrou regularidade na estreia em Tóquio e avançou para a final do individual geral e do salto - AFP

Publicado 24/07/2021 16:56

Tóquio - Debutante em Olimpíadas, Caio Souza superou o nervosismo e deixou uma ótima impressão na estreia nos Jogos de Tóquio. Natural de Volta Redonda, o ginasta, de 27 anos, garantiu vaga na final da prova individual geral, na quarta-feira, e na do salto, no dia 2 de agosto. Considerado um ótimo generalista, ele somou 84.298 no geral: 13.966 no solo, 13.400 no cavalo com alças, 14.333 nas argolas, 14.600 no salto, 14.533 nas paralelas e 13.466 na barra fixa. Emocionado, Caio avaliou a estreia no Japão.



"Fiquei muito feliz com a minha competição. A gente treinou bastante para isso, foram muitos dias de treinamento, competições, avaliações e conseguimos competir da melhor forma possível. Estamos desde o início de junho fora de casa, quando fomos para a Copa do Mundo de Doha, fizemos a aclimatação e viemos para cá. Tenho uma sensação de dever cumprido e de felicidade após tantos sacrifícios que passamos na pandemia, quando ficamos sem treinar por muito tempo", disse Caio Souza.

A Cidade do Aço, assim como o restante do país segue na torcida pelo ginasta, que terá a companhia de outros brasileiros na disputa por medalhas. Campeão olímpico em Londres-2012 e vice nos Jogos do Rio, em 2016, Arthur Zanetti (argolas) e Diogo Soares (individual geral) estão na briga.

Atual campeão mundial na barra fixa e medalha de bronze no solo nas Olimpíadas do Rio, Arthur Nory não repetiu suas melhores atuações e se despediu da competição, assim como Francisco Barretto, que terminou a competição de equipes com a nota total de 80.699.