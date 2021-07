Cristiane ao lado do seu filho Bento - Reprodução

Cristiane ao lado do seu filho BentoReprodução

Publicado 24/07/2021 09:41 | Atualizado 24/07/2021 09:57

Rio - Durante o intervalo da partida entre Brasil e Holanda pelo futebol feminino uma cena inusitada e fofa acabou marcando a transmissão da Rede Globo. A ex-jogador Cristiane, que vem atuando como comentarista, passou por um momento imprevisto, enquanto estava fora do ar. Quando a imagem mostrou Cristiane, ela apareceu com a roupa dos profissionais da emissora "marcada" pelo filho.

Publicidade

"Aconteceu um imprevisto aqui e o meu filho, o Bento, me "gorfou"", afirmou ela. A cena foi comentada com humor por todos os funcionários da emissora. Galvão Bueno chegou a comparar a marca com uma medalha. "É como se você tivesse conquistado um campeonato", disse.



Cristiane, de 36 anos, é a maior artilheira da história do futebol feminino brasileiro em Olimpíada. Ela participou dos Jogos de Atenas-2004, Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016.