Atacante Debinha - Foto: Kohei Chibagara/AFP

Atacante DebinhaFoto: Kohei Chibagara/AFP

Publicado 23/07/2021 17:38

Rio - Em entrevista ao portal "GE", a atacante Debinha, aos 29 anos, comentou sobre a atual fase, sendo a artilheira da seleção feminina sob o comando da técnica Pia Sundhage. A atleta é uma das peças fundamentais da equipe canarinho e esperança de gols nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

"Acho que é diferente da última Olimpíada. É grandioso disputar esse torneio. Por isso é o auge. Mas hoje me vejo uma pessoa mais experiente, dentro e fora de campo. Então, o que eu mais quero é botar o meu melhor para dentro de campo e ajudar minhas companheiras".

Publicidade

Além disso, a jogadora ressaltou a importância de ter confiança em si mesmo para moldar a atleta que é bastante utilizada pela técnica Pia Sundhage.

"Acho que pesa a minha confiança. Quando você está em uma fase boa, tudo flui normalmente e como você espera. Essa minha confiança, a alegria e, claro, o apoio das meninas me ajudaram e me deram motivação para chegar assim nas Olimpíadas".



Publicidade

Com o apoio da técnica sueca, a boa fase de Debinha está consolidando a artilharia da atacante da seleção feminina, com 13 gols marcados em 19 partidas disputadas. A jogadora é a única do elenco que participou de todos os jogos de preparação em dois anos, e também a que tem mais minutos em campo.

"Fico muito feliz pela chance. Pela oportunidade que ela sempre me dá. Acho que isso é um dos diferenciais dela como treinadora. Acho que conta muito. Estou muito feliz em estar vivendo isso com ela como treinadora".