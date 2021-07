Fábio Ferreira - Reprodução

Fábio FerreiraReprodução

Publicado 23/07/2021 16:38

Rio - O torcedor do Botafogo deve lembrar bem do zagueiro Fábio Ferreira. Sempre muito questionado, o atleta fez parte do elenco alvinegro de 2010 (ano em que foi campeão carioca pelo clube) a 2012. Agora, em 2021, ele volta ao cenário de notícias do alvinegro. De acordo com o jornalista Matheus Mandy, o clube carioca sofrerá ordem de penhora no valor de R$ 2,8 milhões por dívida com o jogador.

Além de Fábio Ferreira, outro que está próximo de receber do Botafogo é o lateral-esquerdo Cortez, do Grêmio. A Justiça deu ao clube um prazo de 48 horas para quitar a dívida no valor de R$ 200 mil.



Publicidade

O Botafogo foi excluído do Ato Trabalhista no mês de maio. Tal manobra organizava as dívidas trabalhistas em fila e centraliza em uma conta judicial os pagamentos do clube para diversos credores ordenados pelo tempo do processo.