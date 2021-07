Rentería - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/07/2021 11:00

Rio - Vivendo um momento financeiro complicado, o Botafogo tem mais dois problemas para resolver. O meia Rentería, que defendeu o clube no ano passado, e o atacante que fez parte do grupo alvinegro na temporada de 2014, entraram na Justiça contra o Glorioso. As informações são do jornalista Matheus Mandy.

O volante teria pedido cerca de R$ 100 mil no processo. O valor é referente ao FGTS. O colombiano estava no Sport, clube no qual não atuou nenhuma vez, e saiu na Justiça cobrando R$ 1.118.754,47, referentes a salários de abril, maio e junho, luvas e FGTS.



Já o atacante, de 35 anos, cobra R$ 720 mil. De acordo com o jornalista, o paraguaio poderá receber diretamente da dívida de Willian Arão, hoje volante do Flamengo.