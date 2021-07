Felipe Neto - Reprodução

Publicado 23/07/2021 09:33

Rio - Botafoguense declarado, Felipe Neto já foi patrocinador e um dos cotados para assumir a Comunicação do clube. Apesar de negar o convite, o influenciador é figura carimbada na repercussão de jogos e bastidores alvinegros. Nesta quinta-feira (22), o influenciador fez um desabafo no Twitter, e recebeu uma sugestão 'gloriosa' do apresentador André Rizek, do SporTV.



Simpatizante do Botafogo, André Rizek decidiu dar uma 'forcinha' ao companheiro. Como sugestão aos novos caminhos do influenciador, o apresentador - que recentemente foi pai pela primeira vez - apontou assumir uma função no alvinegro como opção ideal.

Ironicamente, a equipe de Enderson Moreira, novo treinador do clube, está na 14° colocação da Série B do Brasileiro. São cinco jogos sem vencer na competição. Felipe Neto até já se estressou na competição. Indignado com o gol não validado a favor do Botafogo contra o Sampaio Correia, o influenciador disparou e chamou a classificou a derrota como 'roubo escandaloso'.