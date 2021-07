Lateral-esquerdo Rafael Carioca - Foto: Vitor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2021 15:26

Rio - O lateral-esquerdo Rafael Carioca não foi relacionado para a partida entre Botafogo e Confiança, neste sábado, no Batistão, às 16h30, pela 14ª rodada da Série B. Na ausência de Hugo, que testou positivo para a Covid-19, o jogador seria o substituto. A informação é do Tiago Veras, da "Super Rádio Tupi".

O Glorioso cogita avaliar o futuro do lateral em General Severiano, que foi apresentado em abril deste ano, além disso, o contrato do jogador encerra no final de 2021. Em junho, de acordo com o portal "LANCE", o Botafogo estava interessado em negociar o atleta e revelou que não dificultaria a saída.

Em contato com os representantes de Rafael Carioca, o Botafogo afirmou que o jogador não estava mais nos planos do Alvinegro e não tinha mais pretensões para continuar com o atleta. No entanto, desde junho, não receberam ainda nenhuma proposta.

Entretanto, em nota, o Botafogo negou que o lateral-esquerdo não esteja mais nos planos do Glorioso para a sequência da temporada, tendo sido uma indicação do ex-técnico Marcelo Chamusca.