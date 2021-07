Ênio, atacante do Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Ênio, atacante do BotafogoVítor Silva/Botafogo

Publicado 23/07/2021 15:16

Rio - Um jogador das categorias de base do Botafogo está sendo observado internacionalmente. Ênio, recentemente, recebeu consultas do Real Valladolid-ESP, clube de Ronald Fenômeno, e do Vitória de Guimarães-POR.

Os clubes fizeram consultas nos últimos dias e perguntaram sobre a situação do jogador em termos salariais e contratuais - o atacante possui vínculo com o Botafogo até dezembro de 2022. Além disto, também monitoram números e atuações recentes.

Publicidade

Vale ressaltar que ainda não há nenhum tipo de proposta ou movimento mais avançado por parte de nenhum dos dois clubes. Tanto Valladolid quanto Vitória de Guimarães apenas colocaram Ênio em uma "lista de observação". A janela internacional está aberta.

Por conta disto, Ênio segue a vida normalmente no Botafogo. O jogador, que ficou envolvido na equipe sub-20 nos últimos meses após ter participado de um torneio amador no Rio de Janeiro, voltou a figurar na rotina do elenco profissional. O atleta, inclusive, entrou em campo diante do Goiás, na última terça-feira, pela Série B do Brasileirão.

Publicidade

O atacante também treinou com a equipe principal durante esta semana, que marcou a contratação do técnico Enderson Moreira. A tendência é que ele volte a figurar entre os profissionais de forma definitiva.

O Valladolid atualmente disputa a segunda divisão do Campeonato Espanhol - o clube de Ronaldo foi rebaixado na última temporada. O Vitória, por sua vez, faz parte da elite do futebol português.