Sede de General SeverianoVitor Silva/SSPress/Botafogo

Publicado 23/07/2021 13:39

Rio - No dia 6 de julho, em nota publicada pelo portal "Esporte News Mundo", o Botafogo teve a sede de General Severiano penhorada por conta do não pagamento de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) dos anos de 2014 e 2015. A dívida ultrapassava o valor de R$ 150 mil.

No início da tarde desta sexta-feira (23), em nota, o alvinegro divulgou um acordo feito pelo parcelamento de tal quantia. O local em questão abrigava a antiga Loja Oficial, desativada recentemente para reestruturação e reposicionamento da marca. Confira a nota publicada no site oficial do Botafogo:

"O Botafogo vive uma luta diária para enfrentar as dívidas enquanto busca uma solução econômico-financeira definitiva. Recentemente, foi noticiada uma ordem de penhora da sede de General Severiano referente a ausência de pagamentos de IPTU de fevereiro de 2014 a novembro de 2015. Embora seja um dos maiores símbolos históricos, as gestões anteriores não cumpriraram com as obrigações e correu-se o risco de um incalculável prejuízo institucional e patrimonial.



Nesta sexta-feira (23/7), foi pactuado o parcelamento da dívida existente, acordo que irá proteger o local onde estava situada a Loja Oficial de eventual risco de execução, leilão ou adjudicação.



Botafogo de Futebol e Regatas"