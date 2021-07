Apresentação de Metinho ao Troyes, da França - Foto: Divulgação/Troyes

Rio - Revelado em Xerém, o volante Metinho, congolês com nacionalidade brasileira, foi apresentado oficialmente pelo Troyes, da França, em suas redes sociais. O jogador assinou contrato por cinco temporadas com o clube francês.

Troyes é gerido pelo Grupo City, que além dele, administra diversos clubes no mundo, tendo o Manchester City, da Inglaterra, como o clube principal. O clube francês foi promovido recentemente à primeira divisão e estreia na competição, dia 7 de agosto, contra o PSG.

O jogador foi vendido pelo Fluminense 5 milhões de euros mais bônus, e assinou contrato de cinco anos, até junho de 2026, com o clube francês. Até então, o volante de 18 anos teria sido liberado na próxima temporada, no entanto, por não ter sido utilizado pelo técnico Roger Machado no elenco profissional, o Grupo City conseguiu a solicitação para o atleta ser liberado antecipadamente.