Publicado 24/07/2021 20:55

Em um jogo movimentado e que foi melhor no primeiro tempo, o Fluminense perdeu para o Palmeiras por 1 a 0, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Allianz Parque, e sofreu a segunda derrota seguida na competição. O gol da vitória palmeirense foi contra, do zagueiro Manoel, aos oito minutos da segunda etapa.

O primeiro tempo entre Fluminense e Palmeiras foi animado, com as duas mantendo a postura ofensiva. O Tricolor não se intimidou com o líder do Campeonato Brasileiro e começou o jogo de forma agressiva, trabalhando a bola e buscando forçar tramas no ataque. As primeiras finalizações foram tricolores: uma de Martinelli, para fora, e outra em linda jogada trabalhada de pé em pé – e encerrada com dois chutes sequenciais de Gabriel Teixeira, ambos bloqueados por Zé Rafael, aos seis minutos.

O Palmeiras, com o tempo, conseguiu avançar o time em campo, aproveitando o recuo adversário. Só que teve dificuldades em transformar essa mudança de panorama em chances de gol. Zé Rafael, em desvio de cabeça, até poderia ter marcado, mas quem chegou com mais perigo, mais uma vez, foi o Fluminense. Após reposição de Weverton, os visitantes retomaram a bola, que chegou a Fred. Ele acionou Nenê, que teve o chute defendido pelo goleiro palmeirense. A jogada acabou anulada por impedimento, mas a posição era legal – se tivesse saído o gol, o VAR validaria.



Na segunda etapa, o gol, enfim, saiu. E foi do Palmeiras, aos oito minutos. Egídio falhou na marcação, Raphael Veiga foi à linha de fundo e cruzou para trás. Manoel tentou cortar, a bola bateu no goleiro Marcos Felipe e entrou. O Fluminense sentiu o golpe e por pouco não tomou o segundo no lance seguinte. Zé Rafael, grande nome do time paulista na segunda etapa, recebeu de Veiga e bateu de fora da área, levando perigo ao gol da equipe carioca.

Aos 28 minutos, Marcos Felipe salvou o Fluminense novamente. Em contra-ataque, Dudu encontrou Willian dentro da área, e o atacante limpou a marcação e bateu rasteiro. O goleiro do time carioca fez grande defesa e evitou o que seria o gol do Palmeiras. Nos instantes finais, o Tricolor colocou pressão em busca do empate e quase conseguiu aos 42. Após cruzamento, a bola sobrou para Kayky, ele bateu forte, a bola desviou em Marcos Rocha e saiu.

Depois, o Verdão apenas administrou o marcador para conseguir a vitória e manteve a escrita de nunca sequer ter empatado com o Fluminense no Allianz Parque. Com o triunfo, o time de Abel Ferreira chegou a 31 pontos e é o líder isolado no Brasileirão. Com 17 pontos, o time carioca está na nona posição e pode cai na tabela até o fim da 13ª rodada.

O Tricolor agora vira a chave e volta a campo na terça-feira (27) para pegar o Criciúma, às 19h15, no Estádio Heriberto Hulse, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.