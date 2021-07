Treinamento do Fluminense - Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

Publicado 24/07/2021 14:29

Rio - Neste sábado (24), o Fluminense divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Palmeiras, às 19h, no Allianz Parque, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com Fred e Nenê, o Tricolor não deve contar com a presença do zagueiro Luccas Claro.

Na tabela, o Fluminense ocupa a nona colocação com 17 pontos, sete a menos que o quarto colocado, Bragantino com 24.

Confira a lista de relacionados:

GOLEIROS: Marcos Felipe, Muriel e João Lopes

ZAGUEIROS: David Braz, Luan Freitas Manoel e Matheus Ferraz

LATERAIS: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel Xavier

MEIO-CAMPISTAS: André, Cazares, Martinelli, Nenê, Ganso, Wellington e Yago

ATACANTES: Abel Hernández, Caio Paulista, Fred, Gabriel Teixeira, John Kennedy, Kayky, Lucca e Luiz Henrique