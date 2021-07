Fred - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 24/07/2021 09:00

Rio - O Fluminense terá um desafio complicado pela frente neste sábado. Após uma semana de treinos, o Tricolor vai enfrentar o líder do Brasileiro, o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, em São Paulo, às 19 horas. Para conseguir uma vitória fora de casa, o clube carioca vai apostar na sua principal referência do elenco (Fred) e no seu histórico positivo contra o Alviverde.

O clube paulista é a segunda maior vítima de Fred com a camisa do Fluminense. Ele marcou oito vezes contra o Verdão. Os gols mais importantes do centroavante pelo Tricolor foram contra o Alviverde. Na partida que selou o título do Brasileiro de 2012, o ídolo do clube das Laranjeiras deixou a sua marca em duas oportunidades e o Flu levou o título após vencer por 3 a 2.

Fred desfalcou o Fluminense nas últimas partidas do Brasileiro e da Libertadores após sofrer uma lesão na coxa no empate contra o Ceará. A escalação do centroavante como titular ainda depende de Roger Machado. O Tricolor tem compromisso pela Copa do Brasil na próxima terça contra o Criciúma e poderá poupar alguns jogadores.

Adversário do Fluminense neste fim de semana, o Palmeiras vive um grande momento na competição. Líder do Brasileiro, o Verdão venceu as últimas seis partidas na competição e deseja mais um resultado positivo para seguir isolado no topo da tabela.