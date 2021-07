Metinho foi destaque nas categorias de base do Fluminense - Mailson Santana/Fluminense

Rio - Revelado em Xerém e negociado nas últimas semanas, o volante Metinho usou as redes sociais nesta sexta-feira (23) para se despedir do Fluminense. Em sua conta no Instagram, o jovem agradeceu ao Tricolor pelos 8 anos vividos no clube e falou sobre seu sentimento pelo clube das Laranjeiras.

Metinho foi vendido ao Grupo City e na sua chegada à Europa defenderá o Troyes, da França. O jovem de 18 anos ficaria no Flu até o fim da temporada, mas teve sua transferência antecipada para o início da temporada europeia.

Confira a mensagem de despedida deixada pelo jogador: