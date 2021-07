Nonato - Reprodução

Nonato Reprodução

Publicado 22/07/2021 13:14

Rio - Em busca de reforços para o elenco, o Fluminense tem em sua pauta os nomes de Nonato, volante do Internacional, e de Léo Chú, atacante do Grêmio. De acordo com informações do portal "UOL", o Tricolor não deverá ter dificuldades para conseguir a liberação dos clubes gaúchos.

Publicidade

De acordo com o site, tanto o atacante, quanto o volante não devem fazer parte dos planos de seus clubes. A dificuldade maior poderá ser em relação ao atacante. O Grêmio trocou de técnico recentemente e Felipão ainda está avaliado o elenco do clube de Porto Alegre.



Léo Chú, de 21 anos, é cria da base do Grêmio e disputou o último brasileiro pelo Ceará. Nesta temporada, ele fez três gols em 21 jogos. Já Nonato participou de 19 partidas nesta temporada e marcou uma vez.