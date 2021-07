Caio Paulista - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 21/07/2021 10:00

Rio - Após anunciar a renovação de Gabriel Teixeira, o Fluminense volta todas as suas atenções para manter Caio Paulista. O atacante, de 23 anos, está emprestado ao clube carioca até o fim do ano. Apesar da negociação não ser fácil, o Tricolor adota otimismo em relação a permanência do atleta. As informações são do portal "UOL".

Revelado em Xerém, Caio Paulista pertence ao Tombense. Na negociação com os empresários do atleta, o Fluminense ofereceu uma oferta de renovação até 2022, com a opção de compra. O atacante vem sendo um dos destaques do Fluminense na atual temporada.



Um dos trunfos que faz os dirigentes tricolores acreditarem na permanência de Caio Paulista é o carinho do jovem pelo Fluminense. Em algumas entrevistas, o jogador já afirmou que deseja permanecer e fazer história vestindo a camisa do clube carioca.