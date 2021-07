Lucas, Alexandre e Fernando desapareceram em dezembro do ano passado - Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 20/07/2021 18:04

Rio - Um suspeito de envolvimento no desaparecimento de Lucas Matheus, de 8 anos, Alexandre da Silva, 10, e Fernando Henrique, de 11 , em dezembro do ano passado, foi preso nesta terça-feira (20), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. Erick Faria de Paula, o "Rabicó", foi encontrado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).