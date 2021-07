Fred fez homenagem ao Fluminense - Reprodução Facebook

Fred fez homenagem ao FluminenseReprodução Facebook

Publicado 21/07/2021 12:40

Rio - Segundo maior artilheiro da história do Fluminense e um dos maiores ídolos da história do clube, Fred, utilizou suas redes sociais para parabenizar o Tricolor pelos 119 anos. Fundado em 21 julho de 1902, o clube das Laranjeiras completa nesta quarta-feira mais um ano.

Publicidade

"119 anos do nosso FLUZÃO! É impossível traduzir em palavras minha alegria ao vestir essa camisa e poder fazer parte dessa história gigante. Eu e minha família somos muito gratos por tudo o que vivemos diariamente aqui. Obrigado por nos emocionar sempre, @fluminensefc! “O Fluminense nasceu com a vocação da eternidade!”, já dizia Nelson Rodrigues, e a gente sabe bem disso! #Flu119 #NósSomosAHistória #TimeDeGuerreiros", escreveu Fred.



Fred retornou ao Fluminense no ano passado, após passar quatro temporadas no futebol mineiro. Pelo clube carioca, o atacante conquistou dois Brasileiros, um Estadual e uma Primeira Liga. Neste ano, ele é o artilheiro da equipe na temporada com 12 gols.