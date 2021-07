Léo Chú - Divulgação

Léo Chú

Publicado 21/07/2021 15:19

Rio - Oferecido ao Fluminense, o atacante Léo Chú está empolgado com a ideia de trocar o Grêmio pelo Tricolor Carioca. De acordo com informações do portal "UOL", a disputa da Libertadores atrai o jovem, de 21 anos, que disputou a última temporada pelo Ceará.

Caso chegue ao Fluminense, Léo não poderá disputar a Copa do Brasil. Como defender o Grêmio na competição, o atleta não poderia ser inscrito pelo clube carioca. Na atual temporada, o atacante atuou em 21 jogos e fez três gols pelo Grêmio.



Revelado pelo clube gaúcho, Léo Chú disputou a última temporada pelo Ceará. Pelo Vozão, o atacante atuou em 31 jogos e também marcou apenas três vezes. O Tricolor avalia a possibilidade de contratar o jovem.