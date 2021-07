Nonato - Reprodução

Publicado 21/07/2021 15:10

Rio - Fluminense parece ter ido às compras no Rio Grande do Sul. Depois de demonstrar interesse em Léo Chu e Darlan, ambos do Grêmio, o Tricolor procurou o Internacional para negociar o meio-campista Nonato. A informação foi dada pelo site "Vozes do Gigante", especialista no clube colorado.

Segundo o portal, a transação é vista com bons olhos entre as partes. Entretanto, o Inter quer envolver o meia Miguel, de 18 anos, que vive momento conturbado no Tricolor. O jovem jogador está em litígio com o clube carioca e pede rescisão do contrato por salários atrasados.

Nonato, contratado pelo colorado junto ao São Caetano em 2018, teve diversas oportunidades no time, mas não conseguiu demonstrar todo seu potencial. Aos 23 anos, ele entrou em campo em 91 oportunidades, marcando sete gols. Na atual temporada, no entanto, só marcou um gol em 19 jogos.