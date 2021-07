Darlan - Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Publicado 21/07/2021 10:43

Rio - Visando uma temporada movimentada, o Fluminense corre para reforçar o time. Para isso, o Tricolor estuda a contratação de Leo Chú, atacante do Grêmio, e de Darlan, volante do clube gaúcho. A diretoria do time carioca já entrou em contato com os dirigentes gaúchos para ter mais informações sobre o jogo. As informações são do site "uol".

As negociações pelo atacante têm avançado mais do que pelo volante, tendo em vista que o Grêmio não tem interesse em negociá-lo neste primeiro momento. Darlan, de 23 anos, tem o mesmo agente que Leo Chú.