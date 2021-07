Igor Julião - Reprodução

Publicado 22/07/2021 13:39

Rio - Conhecido não só pelo futebol, mas também pelo seu posicionamento fora do gramado, o lateral-direito Igor Julião rescindiu com o Fluminense está rumo ao futebol português. O nome do clube ainda não foi revelado. A informação é do site "uol".

Com rescisão amigável com o Fluminense, o lateral já se despediu dos companheiros e sequer treinou nesta quinta. Julião foi liberado pelos dirigentes tricolores para cuidar dos trâmites da transferência.

No Tricolor desde 2012, Igor Julião entrou em campo em 89 oportunidades e marcou apenas um gol, sendo ele contra o Flamengo, no Carioca deste ano. Julião acabou perdendo espaço com a contratação de Samuel Xavier e optou pela rescisão.