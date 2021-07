Manoel - Lucas Mercon / Fluminense

ManoelLucas Mercon / Fluminense

Publicado 22/07/2021 15:45

Rio - Contratado pelo Fluminense para fortalecer o sistema defensivo, Manoel vem tendo uma sequência como titular, após a ida de Nino para Tóquio defender a seleção brasileira olímpica. Em entrevista coletiva, o jogador comemorou as oportunidades com Roger Machado.

"Tive poucas oportunidades, tive agora sequência de três jogos. Estou procurando fazer o meu melhor para ajudar. Com ritmo, fui um pouco melhor, mais seguro, consegui passar mais segurança. Estou feliz e me sentindo bem com as oportunidades. Infelizmente não vencemos em casa. Agora é esquecer e pensar no Palmeiras", afirmou.

Publicidade

O Fluminense encara o Palmeiras, neste sábado, em São Paulo. Por conta do adiamento do jogo de volta da Libertadores contra o Cerro Porteño, o Tricolor finalmente teve uma semana livre de treinos. Manoel destacou a importância dessa pausa para o trabalho de Roger Machado.



Publicidade

"Essa semana vai ser importante. Não estamos tendo tempo para trabalhar, treinar, fazer o que o Roger gosta, de tocar a bola, virar, esperar o momento certo de atacar a equipe adversária. Essa semana que tivemos para nos preparar mais ainda acho que vai ser muito importante para o decorrer do campeonato, desses jogos que teremos. Aproveitamos muito, treinamos e nos preparamos para a sequência que será difícil", disse.