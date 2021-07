Manoel - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 23/07/2021 10:15

Rio - Disputando o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil, o treinador do Fluminense tem feito algumas mudanças no time titular do Tricolor. A necessidade de rodar o elenco é aprovada pelo zagueiro Manoel, que acredita que a prática é positiva, dado ao desgaste dos jogadores em meio a sequência de partidas.

"Tem que fazer mudanças, são muitos jogos decisivos e importantes. Temos um grupo qualificado e ele tem de ver todo mundo. Ver a melhor situação por jogo. Todos terão oportunidades. São vários campeonatos. Campeonatos importantes", afirmou o zagueiro, antes de completar:

"Importante todos se prepararem. Tivemos uma boa semana de treinamentos fortes. Mostrando para ele, fará trocas. É necessário com esse calendário. Alguns jogadores precisam descansar e confiamos na força do grupo. Teremos uma maratona forte, todos são importantes para darmos uma resposta boa ao fim do ano para o Fluminense e torcedores", finalizou o defensor.

O Tricolor volta a campo neste sábado, quando enfrenta o líder Palmeiras, no Allianz Parque.